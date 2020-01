Termineranno entro il mese di gennaio i lavori di sistemazione del tetto al polo scolastico di Camigliano

Sopralluogo della commissione consiliare scuola insieme all’assessore all’edilizia scolastica Francesco Cecchetti ieri mattina (venerdì) al polo scolastico di Camigliano, dove nelle ultime settimane si sono verificate alcune infiltrazioni d’acqua, in particolare in tre aule e nella palestra. E’ stato verificato che sono in corso i lavori per la sistemazione e l’impermeabilizzazione del tetto che saranno ultimati entro il mese di gennaio, grazie ad un intervento di somma urgenza in corso di realizzazione da parte dell’amministrazione comunale.

“L’attenzione della commissione scuola per l’edilizia scolastica è massima, perché la sicurezza e il decoro delle scuole sono per noi al primo posto – afferma la presidente della commissione consiliare scuola, Laura Lionetti-. Per questo siamo voluti andare a verificare insieme all’assessore Cecchetti lo stato dei lavori alla scuola di Camigliano che stanno procedendo come da cronoprogramma, sfruttando al massimo il periodo delle vacanze natalizie per non disturbare l’attività didattica e restituire nei tempi più brevi possibili tutta la funzionalità delle aule”.

Successivamente la commissione si è recata alla palestra della scuola secondaria di primo grado di Lammari dove ha potuto constatare che sono già terminati i lavori, anche in questo caso svolti con la somma urgenza, per la sistemazione della copertura. E’ stata rilevata la necessità di intervenire anche per riqualificare il muro finale della palestra per risolvere i recenti problemi di umidità.