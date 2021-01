Terminate le registrazioni dello spettacolo di reading musicale al teatro di San Girolamo

Viola e il Barone: Paolo Hendel legge Italo Calvino

Viola e il Barone. Paolo Hendel legge Italo Calvino in un reading musicale. Grazie a Fondazione Banca del Monte di Lucca, Banca del Monte di Lucca e Teatro del Giglio, sabato 16 e domenica 17 gennaio scorsi si sono tenute al Teatro di San Girolamo (Lucca) le registrazioni dello spettacolo in cui Paolo Hendel legge i testi del grande narratore Italo Calvino, accompagnato da Augusto Vismara al violino e alla viola e da Elisa Racioppi al pianoforte, in una formula originale creata dal contrappunto di musica e parole.

Lo spettacolo sarà accessibile a tutti su NoiTv, media partner dell’iniziativa, domenica 7 febbraio alle 21,15 (canale 10 e 510 del digitale terrestre, anche in streaming su www.noitv.it).