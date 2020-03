Terminate altre due quarantene a Massarosa

Sono scaduti i termini di due delle misure di permanzenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva costretti alla quarantena da fine febbraio sul territorio di Massarosa.

L’ordinanza era stata emessa su proposta dell’Area Igiene Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Usl Toscana nord ovest e obbligava i soggetti a sottoporsi alla misura della quarantena presso il proprio alloggio poichè entrati in contatto con casi sospetti.

Le due ordinanze scadute oggi si aggiungono alle altre cinque già terminate nei giorni scorsi: al momento rimangono 19 i soggetti costretti alla misura di permanenza domiciliare fiduciaria.

“Continuiamo ad essere vigili e attenti sull’emergenza che stiamo vivendo – dichiara il sindaco di Massarosa Alberto Coluccini – in continuo e costante contatto con l’Asl, i sindaci della Versilia e gli organi sovracomunali. Invito ancora una volta chiunque non abbia necessità urgenti da espletare a rimanere in casa, per il bene loro e di tutti i cittadini”.