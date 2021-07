Terme di Bagni di Lucca, Fdi: “Serve massima attenzione da parte di tutti, c’è in gioco l’immagine stessa della località termale”

“Difendere i 9 posti di lavoro dello stabilimento. Siamo amareggiati per come è stata gestita la situazione dell’affidamento delle Terme da parte del Comune”

Lucca 01/07/2021 – “C’è in gioco l’immagine stessa di Bagni di Lucca come località termale. Siamo di fronte ad una situazione complicata, dal 2018 sono andate deserte già tre aste pubbliche per la gestione delle terme e adesso sono a rischio 9 posti di lavoro presso lo stabilimento termale. E’ scaduta la proroga concessa all’attuale gestore per cui chiude i battenti anche l’albergo, mentre le terme e i servizi sanitari erano già chiusi come misura anti-covid. Serve massima attenzione da parte di tutti, dal livello comunale a quello regionale, ognuno deve fare la sua parte per difendere quello che è patrimonio di tutti” dichiarano il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, il segretario provinciale Fdi di Lucca, Riccardo Giannoni, ed il coordinatore comunale Fdi di Bagni di Lucca, Manuele Domenici.

“Siamo molto amareggiati per come è stata gestita la situazione dell’affidamento delle Terme da parte del Comune. Purtroppo, ci sono dipendenti che stanno rischiando il posto di lavoro a causa di questa inefficienza e perdita di tempo con bandi inappropriati – sottolineano gli esponenti di Fratelli d’Italia– Dipendenti che prima di tutto sono persone con alle spalle delle famiglie, che si troveranno in grande difficoltà soprattutto adesso che stiamo affrontando una grave crisi economica. L’amministrazione comunale non deve abbandonare i lavoratori a se stessi. Noi saremo sempre dalla parte del lavoro e delle famiglie”.