Terme Bagni di Lucca, Fantozzi-Frigo (Fdi): “Abbandono Terme, costretti a chiamare Striscia La Notizia”

Terme Bagni di Lucca, Fantozzi-Frigo (Fdi): “Abbandono Terme, costretti a chiamare Striscia La Notizia”

“In stato di abbandono la struttura delle Terme e anche la grotta, responsabilità da ricercare nell’attuale e nelle precedenti amministrazioni comunali, oltre che nella Provincia. Appuntamento con le telecamere di Striscia domani alle 13.30 sul piazzale delle Terme”

Bagni di Lucca 03/05/2023 – “Per tenere alta l’attenzione e continuare a denunciare lo stato di abbandono delle Terme di Bagni di Lucca, siamo stati costretti a far intervenire “Striscia La Notizia” che domani realizzerà un ampio servizio sulla indecente situazione delle Terme. Appuntamento con le telecamere di Striscia domani alle 13.30 sul piazzale delle Terme. È importante che i commercianti, gli albergatori, coloro che sono stati danneggiati intervengano per offrire la loro testimonianza. In stato di abbandono la struttura delle Terme e anche la grotta, oltre che alle parti storiche delle Terme, e le responsabilità sono da ricercare nell’attuale e nelle precedenti amministrazioni comunali, oltre che nella Provincia di Lucca. Il danno all’economia della zona è enorme, sia per il settore turistico-ricettivo che per quello del commercio al dettaglio” dichiarano il Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia di Bagni di Lucca Annamaria Frigo ed il Consigliere regionale Vittorio Fantozzi.

“Quello che rimane del grande Albergo Terme non è più in sicurezza, la facciata, in particolare, è a rischio crollo -ricordano Frigo e Fantozzi– Sarebbe, forse, meglio abbattere la facciata prima che il degrado provochi un crollo: le impalcature sono molto vecchie, arrugginite, è un luogo insicuro eppure viene frequentato per passeggiate, la situazione è rischiosa per l’incolumità dei cittadini ed anche per l’hotel ristrutturato che si trova sotto l’antico albergo delle Terme. L’antico albergo è stato inserito nel Piano operativo comunale approvato la scorsa primavera, ma è stato un inserimento privo di logica in quanto l’unica parte esistente è un muro pericolante a rischio collasso. Ma è tutto il complesso delle terme che si trova in uno stato molto serio di degrado, chiuse ormai da 2 anni”.