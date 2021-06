Terme Bagni di Lucca, a casa nove lavoratrici

BAGNI DI LUCCA – Lavoratrici e sindacati in piazza a bagni di Lucca per difendere i 9 posti di lavoro presso lo stabilimento termale di Bagni di Lucca e per sensibilizzare opinione pubblica e amministrazione comunale al problema che interessa oltre alle 9 lavoratrici anche l’indotto turistico di Bagni di Lucca e della Valle del Serchio.

Fino ad oggi secondo i sindacati non è stata data l’attenzione necessaria alla vicenda e per il futuro è necessaria massima attenzione da parte di tutti. Da oggi 30 giugno scade la proroga concessa all’attuale gestore per cui tra poche ore chiuderà i battenti anche l’albergo termale, mentre le terme e i servizi sanitari erano già chiusi come misura anti-contagio da covid 19. E’ giusto sottolineare che la situazione non è affatto semplice, dal 2018 sono andate deserte già tre aste pubbliche per la gestione delle terme e a queste non ha partecipato nessuno, nemmeno l’attuale gestore. Nei prossimi giorni approfondiremo l’argomento in quanto oltre ai 9 posti di lavoro c’è in gioco l’immagine stessa della cittadina Termale.

fonte noitv