Teresa Bellanova, viceministro alle infrastrutture e Presidente di Italia Viva, ha partecipato a Lucca ad un evento politico a favore della candidatura del Maestro Alberto Veronesi a Sindaco di Lucca.

Davanti ad una platea di persone interessate la Bellanova ha risposto alle domande dei giornalisti presenti, sulle infrastrutture in itinere del nostro territorio sottolineando in particolare che per completare il raddoppio ferroviario fra Pistoia e Lucca, mancano oltre 200 milioni di finanziamenti, nel tratto finale fra Pescia e Lucca e che molto dipende dalle scelte della Regione Toscana, su quali opere completare in via prioritaria.

Anche sugli Assi viari, la Bellanova ha evidenziato come le opere pubbliche devono avere il sostegno degli enti locali interessati e che se i lavori non procedono spesso dipende dalla scarsa volontà degli stessi a procedere.

Le opere pubbliche da realizzare in Toscana sono molte, i finanziamenti non ci sono per tutte e la volontà degli enti locali e della stessa Regione Toscana è deter minante nelle scelte di quali prioritariamente completare e finanziare.

Bellanova ha evidenziato come la proposta del Terzo Polo portata avanti a Lucca, l’accordo fra Italia Viva, Azione e +Europa, è un fatto politico significativo a livello nazionale e il suo successo porterebbe acqua a chi vuole costruire questa innovativa strada riformista che superi il duopolio destra-sinistra che ha paralizzato sicuramente Lucca, ma non solo.

Prima della Bellanova avevano parlato sia Alberto Baccini, il capolista del Terzo Polo che lo stesso candidato a Sindaco, Veronesi.

Al termine dell’evento decine e decine di foto della Bellanova con i numerosi candidati delle liste di Veronesi Sindaco, in un clima sereno e festoso.