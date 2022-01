Terapie monoclonali: percorso attivo anche all’ospedale di Barga

Barga, 31 gennaio 2022 – Da oggi (lunedì 31 gennaio 2022) è attivo anche all’ospedale di Barga il percorso per l’erogazione nella struttura di Medicina delle terapie monoclonali ai pazienti positivi “eleggibili” per questi protocolli terapeutici. Ciò per limitare lo spostamento dei pazienti al presidio di Lucca, con evidenti vantaggi per i cittadini e con la riduzione dei rischi e dei disagi collegati al trasporto inter-ospedaliero.