Tentano la truffa del falso incidente, arrestati due giovani napoletani

E’ quanto emerso nella conferenza stampa convocata dal comandante della Compagnia di Castelnuovo, il maggiore Giorgio Picchiotti per questo sabato mattina,

L’arresto, avvenuto il 27 febbraio, ed i reati per i quali sono stati arrestati si riferiscono alla nota truffa che di solito colpisce anziani in cui si cerca di estorcere denaro o valori alla vittima facendole credere che un congiunto è stato arrestato in quanto coinvolto in incidenti stradali o per altri reati e si deve quindi pagare una cauzione.

In mattinata un primo tentativo era andato già a vuoto a Fornoli dato che la signora raggiunta si era insospettita ed alla fine aveva avvertito i carabinieri, quelli veri. Poco dopo i malviventi hanno contattato una signora settantenne di Corsagna; caduta nel tranello le hanno dato appuntamento in una piazza del paese. Anche in questo caso però, grazie anche all’aiuto di vicini di casa, alla fine sono stati avvertiti i carabinieri che essendo già in zona per il primo tentativo, si sono recati subito sul posto.

L’uomo che doveva ritirare il denaro si è reso conto alla fine che qualcosa non andava e si è dato alla fuga, ma i militari sono comunque riusciti a fermarlo e poi hanno fermato anche il complice trovato a poca distanza in un auto parcheggiata. Dopo la convalida dell’arresto è avvenuta venerdì; il giudice ha disposto per i due in attesa del dibattimento previsto per il 10 aprile, l’obbligo della dimora nel comune di Napoli.