Tenta il suicidio, salvato  dalla polizia

E’ stato salvato dalla polizia che nella mattinata di ieri è intervenuta a casa di un giovane che aveva deciso di compiere un suicidio

Dopo che la fidanzata lo aveva informato che non voleva continuare la relazione con lui, e per questo si era barricato in casa e non rispondeva.

Gli uomini delle volanti hanno sfondato la porta e rivenuto l’uomo in stato di incoscienza sul letto,

immediatamente trasportato in ospedale

sono stati rinvenuti diversi medicinali antidepressivi.