Temporali forti, codice giallo per isole, costa nord e centro e zone adiacenti interne

Codice giallo per per temporali forti, con validità dalla mezzanotte fino alle 20 di domani, mercoledì 31 agosto. Lo ha emesso la Sala operativa della protezione civile regionale precisando che l’allerta riguarda l’Arcipelago, il tratto di costa compreso tra Versilia e Baratti e le zone immediatamente adiacenti interne.

Per oggi, martedì, deboli infiltrazioni di aria fresca in quota favoriranno modeste condizioni di instabilità. Domani, mercoledì, instabilità un pò più accentuata e leggero calo della pressione. Nel pomeriggio di oggi, dalla tarda mattinata, possibilità di isolati temporali sulle zone interne centro settentrionali, in particolare sui rilievi, con occasionali forti raffiche di vento e grandinate. Domani, in mattinata, possibili temporali anche di forte intensità su Arcipelago e costa settentrionale, successivamente più probabili e frequenti sulle zone interne del centro nord della regione. Ancora possibilità di forti colpi di vento e grandinate.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall’indirizzo https://www.regione.toscana.it/allertameteo