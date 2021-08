TELERISCALDAMENTO, RISORSE PUBBLICHE GETTATE AL VENTO.

Stazzema– I 600.000 euro di contributo a fondo perduto versati dalla Regione Toscana per finanziare l’impianto del Teleriscaldamento a favore dei paesi di Pruno e Volegno e della manutenzione boschiva non dovrebbero motivare il Governo regionale toscano a istruire una indagine conoscitiva volta a risalire a eventuali responsabilità tecniche e amministrative che hanno determinato il fallimento di un progetto costato complessivamente oltre un milione di euro pubblici (contributo regionale più mutuo pluridecennale sottoscritto dal comune di Stazzema) a cui vanno sommati circa 200mila euro di risorse private che sono servite per gli allacci. Possibile che non ci siano responsabilità considerato che in consiglio comunale spesso le criticità sono state denunciate per tempo e tutte le volte sono state respinte dalle forze di maggioranza e tacciate di essere pretestuose.