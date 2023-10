Tecno Paper sarà presente anche quest’anno al Miac, la grande fiera dedicata a carta e cartone e alla trasformazione della carta tissue

Sarà possibile trovare l’azienda e le sue proposte per il settore allo stand numero 102

Lucca, 10 ottobre 2023. Ci sarà anche Tecno Paper tra i numerosi espositori presenti al Miac 2023, la grande fiera dedicata al settore cartario. Un’occasione importante per l’azienda che fa parte del Gruppo Paper Board Alliance da marzo 2022, che potrà incontrare dal vivo clienti, fornitori e operatori, ma anche per quei visitatori che vorranno conoscerla in maniera più approfondita e vedere da vicino tutte le soluzioni innovative che propone.

La famosa mostra internazionale lucchese, che si svolgerà quest’anno dall’11 al 13 ottobre, costituisce, infatti, il momento ideale per avviare nuove collaborazioni, confrontarsi con aziende altamente qualificate e innovative, restare sempre aggiornati su nuove tecnologie e attrezzature.

Tre giornate di grande rilievo per chi opera nel campo del cartario e a cui anche TecnoPaper ha deciso di prendere parte in maniera importante, riservandosi uno spazio all’interno dell’area esposizioni. Una delegazione dell’azienda sarà infatti presente allo stand numero 102. Già lo scorso anno, l’adesione al Miac rappresentò per Tecno Paper un’opportunità di grande valore sotto tutti i punti di vista, tanto che non ha voluto mancare alla nuova edizione in programma.

Tecno Paper, nata nel 2005, è specializzata nella produzione e nella ricostruzione di arrotolatori e ribobinatrici per Tissue, Kraft, Coreboard e applicazioni speciali, oltre a sezioni di macchine continue. Le sue macchine, vengono, ad oggi, vendute in Europa, Asia, Africa, America e Sudamerica e, negli ultimi anni, l’azienda ha potuto registrare una crescita importante.

In quest’ottica di continuo sviluppo e innovazione, volta ad arricchire la rete di contatti e di prospettive e ad aprirsi a un mercato sempre più ampio, si inserisce anche la partecipazione di Tecno Paper al Miac con un proprio stand, per offrire e ricevere il massimo dell’eccellenza per l’industria di carta, cartone e per la trasformazione della carta tissue.

Nella foto: Paolo Baldaccini di Tecno Paper