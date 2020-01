Teatro sold-out per l’insolito “Romeo e Giulietta” di Ale e Franz

Un teatro comunale di Pietrasanta completamente esaurito ha accolto lo spettacolo, diretto da Leo Muscato, che ha portato sul palco una piece nella piece. Protagonista una raffazzonata compagnia di soli uomini (come nella tradizione elisabettiana): vecchi amici che tentano di mettere in scena Shakespeare. E così è Alessandro Ale Besentini a indossare i panni di Giulietta e Francesco Franz Villa quelli dell’amato Romeo.

Autoironici, litigiosi, a tratti dissacranti ma anche capaci di far rivivere in modo intenso il dramma per eccellenza di Shakespeare.

Il prossimo spettacolo della stagione 2019-2020 del Teatro Comunale di Pietrasanta, promosso dalla Fondazione Versiliana con la Fondazione Toscana Spettacolo e lo studio Martini, sarà “L’acqua cheta” in scena mercoledì 5 febbraio.