Teatro Scuola a Bagni di Lucca, avanti tutta

Prosegue con successo, a Bagni di Lucca presso il teatro accademico, la rassegna Teatro Scuola. Alla presenza di tanti giovanissimi e non si è svolto il secondo appuntamento della manifestazione organizzata dall’Associazione il circo e la luna per conto del comune di Bagni di Lucca, con il sostegno di Provincia di Lucca, Regione Toscana, Unione Comuni e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. L’evento, andato in scena domenica 14 novembre, ha visto proporre uno spettacolo interattivo con il pubblico.

Una specie di “a teatro (invece che a cena) con delitto” in quanto tutti hanno collaborato a individuare il responsabile di un omicidio: una formula innovativa molto apprezzata dal pubblico. Sabato 20 novembre alle 21 va in scena invece il terzo appuntamento dedicato alla Magia.

