Teatro Ragazzi 2023-2024: 10 spettacoli e 21 recite

per il cartellone che il Teatro del Giglio dedica alle nuove generazioni



«Un pubblico di ragazzi è il migliore dei critici. I bambini non hanno preconcetti, si interessano immediatamente o altrettanto istantaneamente si annoiano. O seguono gli attori, o diventano insofferenti.»

Questa citazione di Peter Brook, uno dei più grandi registi di tutti i tempi, ci fa comprendere quanto sia importante, intenso e stimolante lo scambio tra gli artisti e un pubblico di giovani spettatori. Da molti anni il Teatro del Giglio mette al centro della propria programmazione complessiva le proposte dedicate alle famiglie e al mondo della scuola. La proposta di quest’anno si integra con il cartellone di “Musica ragazzi” dell’Associazione Musicale Lucchese: due cartelloni distinti, con appuntamenti che non si accavallano e che nascono con l’intento di creare un’offerta per le nuove generazioni che possa essere fruita nella sua interezza. Altro elemento di specificità del cartellone 2023 è la relazione con il Conservatorio di Musica L. Boccherini per la produzione di un titolo operistico da dedicare alle scuole: L’elisir d’amore, nell’ambito del progetto didattico “I giorni dell’opera” dedicato all’orientamento verso le professioni dello spettacolo, che vede la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale IX Lucca.

L’intento è far sì che il Teatro del Giglio sia sempre più un luogo di osservazione, di ascolto e di relazione, ma anche il luogo in cui “prendersi cura” – nel rispetto della funzione sociale della nostra Istituzione – in particolare dei più giovani, delle famiglie, degli insegnanti e del mondo della scuola. Sui nostri palcoscenici – quello del Giglio, la sala “grande”, e il San Girolamo – ad esibirsi saranno come sempre le più importanti compagnie professionistiche di teatro per le nuove generazioni oggi operanti nel panorama nazionale.

Riproponiamo per questa stagione teatrale la fortunata formula della recita pomeridiana per le famiglie, in unione al classico matinée per le classi scolastiche: sette spettacoli vanno in scena anche nel pomeriggio per consentire la partecipazione ai bambini accompagnati da fratelli, genitori, cugini, zii e nonni.

Venendo a una breve descrizione degli spettacoli (per i dettagli e le schede approfondite su ogni titolo rimandiamo al sito internet del Teatro del Giglio teatrodelgiglio.it), il primo appuntamento è dedicato ai bebè fino ai 18 mesi (accompagnati da un adulto di riferimento): si tratta di Splash!!!, spettacolo-performance che stimola l’innata attitudine conoscitiva e di interazione dei bambini più piccoli lavorando con colori, suoni, musica, danza e trasportando i bebè – e i loro genitori – in un viaggio sorprendente e creativo. Tre le recite, che si terranno nel ridotto del Teatro del Giglio mercoledì 25ottobre (ore 15, ore 16 e ore 17).

Il cartellone del Teatro Ragazzi condivide con la Stagione lirica (all’interno della quale è inserito “fuori abbonamento”) il capolavoro donizettiano L’elisir d’amore, realizzato in collaborazione con il Conservatorio di Musica L. Boccherini di Lucca all’interno del progetto denominato “I giorni dell’opera”. Nuova produzione con allestimento scenico curato dal Teatro del Giglio, questo Elisir è firmato per la regia da Marco Sodini, con GianPaolo Mazzoli alla guida dell’Orchestra del Conservatorio L. Boccherini. Questa messa in scena, già di per sé dedicata ai giovani artisti, si intreccia con un progetto per gli studenti delle scuole superiori della città, volto a far sì che possano conoscere e sperimentare il mestiere del “fare teatro” e i processi produttivi dell’opera lirica. Le recite in programma sono tre: sabato 18 novembre alle ore 10.30 e alle ore 20.30, e domenica 19 novembre alle ore 16; inoltre, la prova generale di venerdì 17 novembre alle ore 15 sarà aperta, e riservata alle scuole.

From Puccini with love (Teatro San Girolamo, martedì 5 dicembre ore 11) è un omaggio al Maestro Giacomo Puccini realizzato in collaborazione con l’Associazione Musicale Lucchese: un recital lirico-teatrale dedicato ai giovanissimi a partire dai 12 anni che propone brani da La bohème, Tosca, Madama Butterfly e Turandot negli arrangiamenti originali del Quintetto Lucensis.

Per un pubblico che va dai 5 ai 10 anni è Io e niente. Dal niente si può fare tutto tratto da Moi et Rien di Kitty Crowther, in scena al Teatro San Girolamo domenica 10 dicembre alle 17 e lunedì 11 dicembre ore 9.45. Con un linguaggio ricco di saggezza e poesia, lo spettacolo mostra che anche la debolezza e la fragilità possono essere trasformate in forza: anche dall’assenza, dalla mancanza, qualcosa di prezioso può nascere.

Domenica 28 gennaio ore 17 e lunedì 29 gennaio ore 9.45 va in scena al Teatro San Girolamo Sonata per tubi. Arie di musica classica per strumenti inconsueti, uno spettacolo di circo contemporaneo rivolto a grandi e piccini cantato e suonato dal vivo, ricercando le possibilità musicali di oggetti ed attrezzi da circo, trasformati in strumenti musicali attraverso l’ingegno e l’uso della tecnologia.

Un attore, un musicista e un pianoforte. Il testo leggero, immaginifico, toccante e divertente di Ulf Stark (uno dei più importanti scrittori svedesi per l’infanzia, tra i più amati dai giovani lettori) viene attraversato e messo in azione con l’aiuto di note struggenti e vorticose che evocano di volta in volta gli spazi, gli elementi naturali e le rivoluzioni emotive del giovane protagonista. Tutto questo è Tuono, il mio vicino gigante, per bambini dai 7 anni in su, in scena al Teatro San Girolamo domenica 11 febbraio ore 17 e lunedì 12 febbraio ore 9.45.

Mercoledì 6 e giovedì 7 marzo, sempre alle ore 9.45 (al Teatro del Giglio) va in scena Questo… non s’ha da fare tratto da I promessi sposi di Alessandro Manzoni: uno spettacolo che non vuol essere un “bigino” che sintetizza i trentotto capitoli del capolavoro manzoniano, ma un gioco tra i due protagonisti, che porterà le pagine del romanzo lontano dai banchi di scuola e i ragazzi a scoprire l’importanza della lettura dei classici. Lo spettacolo è consigliato per giovanissimi dai 12 anni in avanti.

Attraverso la danza, il canto, la parola e le immagini, lo spettacolo Talento (ideazione, coreografia, regia, testi di Aline Nari), in anteprima al Teatro del Giglio venerdì 8 marzo alle ore 9.45 con replica alle 18.30 vuole offrire ai bambini e alle famiglie un momento di riflessione poetica e giocosa sul concetto di talento, in una prospettiva spirituale che lega il tema del desiderio e della vocazione personale a quello della sensibilità verso l’ambiente.

Papero Alfredo, protagonista dell’omonimo spettacolo (in scena al Teatro San Girolamo domenica 10 marzo ore 17 e lunedì 11 marzo ore 9.45), è il nuovo burattino di Bruce: piccolo e deciso, ma anche inesperto e capriccioso. Insieme, Bruce e Papero Alfredo danno vita a uno spettacolo di teatro d’attore e burattino rivolto ai bambini dai 4 ai 10 anni, che ci mette di fronte a una grande verità: il rapporto tra il burattinaio e il proprio burattino è una metafora ideale per mettere in scena un rapporto tra genitore e figlio.

A chiudere la rassegna mercoledì 27 marzo ore 9.45 al Teatro del Giglio sarà lo spettacolo di e con Giorgio Scaramuzzino dal titolo (Non) voglio andare a scuola, dedicato ai bambini dagli 8 ai 13 anni. Racconta di Jackson, che pur di andare a scuola attraversa la savana. E di Viki, che per raggiungere la sua scuola, che si trova nella periferia di una metropoli, deve superare distese fangose. E ancora di altri ragazzi che fanno lezione all’aperto, nel deserto. Per ricordarci come l’accesso all’istruzione rappresenti per molti l’unica possibilità di riscatto, e quanto la scuola pubblica sia un bene fondamentale da tutelare.

Biglietti: posto unico € 5,00.

Dal 24 ottobre sarà online, sul sito internet del Teatro del Giglio teatrodelgiglio.it il form attraverso il quale le scuole potranno procedere alla prenotazione degli spettacoli.