giovedì 20 agosto, ore 21.30

Teatro estivo Villa Bertelli, Forte dei Marmi

Massimo Ranieri torna a Villa Bertelli con una versione rinnovata del suo applauditissimo show. L’appuntamento è per giovedì 20 agosto alle 21.30 nel teatro estivo del parco. Un nuovo emozionante viaggio tra interpretazioni cult, canzoni intramontabili, sketch divertenti e racconti inediti, racchiusi in uno spettacolo unico, leggero e sofisticato, travolgente e commovente. Nel triplice ruolo di cantante, attore e narratore, Ranieri interpreterà i suoi successi e tutto il meglio del suo repertorio più amato, senza perdere di vista il gusto irrinunciabile della tradizione napoletana, gli omaggi ai grandi sognatori e ai classici del cantautorato italiano, i colpi di teatro umoristico e tante sorprese. Lo spettacolo sarà impreziosito da “Mia ragione”, l’ultimo emozionante singolo presentato a Sanremo, che anticipa il nuovo album, arrangiato da Gino Vannelli, in uscita il prossimo autunno.

Ad accompagnarlo sul palco, l’Orchestra formata da Flavio Mazzocchi pianoforte, Andrea Pistilli chitarra, Pierpaolo Ranieri basso, Marco Rovinelli batteria, Donato Sensini fiati.