TEATRO ALFIERI – PENSANDO A PINO – SPETTACOLO GRATUITO PER GLI ABBONATI 2022

COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

La stagione teatrale di Castelnuovo di Garfagnana non finisce, l’amministrazione comunale ha organizzato un ultimo spettacolo, totalmente gratuito per gli abbonati 2022, Venerdì 20 Maggio alle 21:15 “Pensando a Pino” che porterà il blues, i ritmi latini e la leggera malinconia che profuma di Napoli e caffè sul palco del Teatro Alfieri.

Sarà un viaggio nella musica di Pino Daniele, l’artista, l’uomo, il musicista e il cantautore, prematuramente scomparso nel 2015. Un maestro che tornerà a vivere nello spettacolo “Pensando a Pino”: organizzato da Comune di Castelnuovo e H-Demia e prodotta da Link Production.

Sul palco Meme Lucarelli, chitarra, Andrea Gorza, basso, e Gennaro Scarpato, percussioni. La serata è un vero e proprio viaggio, emozionante e commosso, alla riscoperta di un grande poeta e musicista della canzone italiana che ci ha lasciato troppo presto, a gennaio 2015.

Ma la serata del 20 Maggio sarà anche una serata di ringraziamento a tutte le persone che hanno reso possibile la stagione 2022. I ringraziamenti doverosi sono verso la Pro Loco Castelnuovo di Garfagnana che come ogni anno ha gestito con professionalità la biglietteria del teatro.

Townforyou, la neonata piattaforma digitale che è diventata una valida spalla per il teatro in fase di prevendita ma anche per tante associazioni e attività del territorio.

L’Associazione Il Circo e la Luna che si è presa, si sta prendendo e si prenderà cura del teatro Alfieri. Agli uffici comunali che gestiscono le emergenze del nostro teatro sempre con professionalità, tempestività ed amore e all’ufficio cultura che segue passo passo con l’amministrazione tutto quello che vi succede dentro.

A FD Comunicazione & Eventi per il grande lavoro promozionale svolto che ha portato a registrare più di 120 abbonati in un momento difficile per il mondo dello spettacolo. Al pubblico sempre numeroso, partecipe, attento e competente che ha riscaldato ogni volta il cuore dei protagonisti.

Agli artisti, alle compangnie sempre all’altezza e sempre con grandi nomi e grandi performance e grazie a Fondazione Toscana Spettacolo per aver curato il rapporto con loro e con l’amministrazione. Grazie a Consuelo Barilari e Radio Music Lab.

“Pensando a Pino”, spettacolo gratuito per gli abbonati alla stagione 2022, a pagamento per i non abbonati, questi i prezzi:

Biglietti

platea € 18 / ridotto € 16 / scuole € 12

palchi € 16 / ridotto € 14 / scuole € 9

loggione € 14 / ridotto € 12 / scuole € 7

I biglietti sono acquistabili presso l’Ufficio Turistico Comunale (Associazione Pro Loco Castelnuovo di Garfagnana), via Cavalieri di Vittorio Veneto 1, dal lunedì al sabato in orario 9.30-12.30 ; 15.30-18.00 e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli presso la biglietteria del Teatro, oppure sui siti www.ticketone.it e www.townforyou.com.