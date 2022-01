TEATRO ALFIERI – MERCOLEDì 19 GENNAIO INIZIA LA STAGIONE TEATRALE 2022

Inizia Mercoledì 19 gennaio la stagione teatrale 2022 del Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana. Il primo spettacolo sarà: MORRICONE & PIAZZOLLA compositori in eterno. Ensemble di Ottoni & Percussioni dell’ORT, musiche di Ennio Morricone e Astor Piazzolla, arrangiamenti di Donato De Sena. Un gruppo fatto di trombe, tromboni, corni, tube e percussioni tutte prime parti provenienti dall’Orchestra della Toscana. Nella loro ormai più che ventennale carriera hanno suonato con i più grandi direttori da Zubin Metha a Rafael Frühbeck de Burgos, da Riccardo Muti, Myung-Whun Chung a Luciano Berio effettuando tournée in tutti i paesi del mondo. Condurranno il pubblico sulle note cinematografiche di Ennio Morricone e nei grandi tanghi di Astor Piazzolla, con l’obiettivo di far divertire gli spettatori con esecuzioni di altissimo livello, accompagnato al violino da Chiara Morandi.

La stagione 2022 sarà ricca di opere ed interpreti nazionali, da Tullio Solenghi a Massimo Dapporto, con Laura Curino, Rocco Papaleo, Federico Buffa, Leo Gullotta e molti altri. Questi artisti torneranno ad animare la nuova stagione del teatro Alfieri tra grande musica, antieroi, equivoci, excursus storici e viaggi nell’universo femminile all’insegna del teatro d’autore e della pluralità di generi. Un progetto culturale e teatrale frutto, come sempre, della consolidata collaborazione fra Fondazione Toscana Spettacolo onlus e l’amministrazione comunale di Castelnuovo di Garfagnana.

I biglietti sono acquistabili presso l’Ufficio Turistico Comunale (Associazione Pro Loco Castelnuovo di Garfagnana), via Cavalieri di Vittorio Veneto 1, dal lunedì al sabato in orario 9.30-12.30 ; 15.30-18.00 e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli presso la biglietteria del Teatro, oppure sui siti www.ticketone.it e www.townforyou.com .

biglietti

platea € 18 / ridotto € 16 / scuole € 12

palchi € 16 / ridotto € 14 / scuole € 9

loggione € 14 / ridotto € 12 / scuole € 7