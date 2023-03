Td Lemon 900, partono ad aprile le Jam Session

Dall’11 aprile il locale inaugurerà con Andrea Biagioni

le Jam Session aperte ai musicisti

Lucca, 31 marzo. Dall’ 11 aprile e per tre martedì di seguito, Andrea Biagioni sarà protagonista, insieme al suo gruppo, delle Jam Session che si svolgeranno all’interno del TD Lemon 900.

Sua sarà infatti la house band di riferimento del Td Lemon 900 che si sta distinguendo, nel panorama cittadino e non solo, nell’ambito della ristorazione, della musica dal vivo, delle performance e dei DJ set, rivolti a pubblici diversi.

La proposta delle Jam Session, infatti, si inserisce proprio nel concept del locale e va ad arricchire ulteriormente un programma di intrattenimento che rappresenta il valore aggiunto del Td Lemon, fin da subito apprezzato da avventori e artisti. Nell’occasione, per i musicisti che vorranno partecipare alle Jam Session sarà previsto un menu dedicato.

Per seguire settimanalmente gli eventi in programma, basta visitare il sito www.tdlemon900.it, mentre per qualsiasi informazione, è attiva la casella di posta info@tdlemon900.it.

In allegato foto di Andrea Biagioni