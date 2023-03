Td Lemon 900, il cantautore Andrea Biagioni protagonista di una nuova serata

Td Lemon 900, il cantautore Andrea Biagioni protagonista di una nuova serata

Appuntamento domenica 26 marzo con una performance dedicata al rock e al blues

Dall’11 aprile, il locale inaugurerà con lui le Jam Session aperte ai musicisti

Presto in programma anche due eventi con musica jazz da intenditori

Lucca, 23 marzo. Una straordinaria occasione per ascoltare ottima musica dal vivo e per lasciarsi incantare da una inconfondibile voce. Sono gli ingredienti del nuovo appuntamento firmato Td Lemon 900 che, domenica 26 marzo dalle 21,30, intratterrà i presenti con la speciale performance di Andrea Biagioni, il cantante e compositore lucchese che, nel 2016, salì sul palco di X-Factor facendo breccia nel cuore del grande pubblico.

Nella cornice del Td Lemon 900, Biagioni riproporrà brani classici della storia del rock e del blues, confermando la sua poliedricità e la capacità di spaziare fra tanti generi diversi.

Molto amato e seguito dai suoi fan, regalerà a tutti i clienti del Td Lemon una serata indimenticabile, accompagnato dalla sua immancabile chitarra e dalla band costituita da Emmanuele Modestino al basso e da Alberto Della Pietra alla batteria.

In quell’occasione, annuncerà anche la speciale collaborazione con il Td Lemon 900 che, da martedì 11 aprile e fino a martedì 25 aprile, lo vedrà protagonista, insieme al suo gruppo, delle Jam Session che si svolgeranno all’interno del locale. La sua sarà infatti la house band di riferimento del Td Lemon 900 che si sta distinguendo, nel panorama cittadino e non solo, nell’ambito del food & beverage, della musica dal vivo, delle performance e dei DJ set, rivolti a pubblici diversi.

La proposta delle Jam Session, infatti, si inserisce proprio nel concept del locale e va ad arricchire ulteriormente un programma di intrattenimento che rappresenta il valore aggiunto del Td Lemon, fin da subito apprezzato da avventori e artisti. Nell’occasione, per i musicisti che vorranno partecipare alle Jam Session sarà previsto un menù dedicato.

Ma le novità non finiscono qui perché il Td Lemon 900 sta lavorando a due nuove serate, presto calendarizzate, tutte dedicate alla musica jazz da intenditore. Un’altra conferma dell’attenzione che il locale vuole riservare alla musica, in tutti i suoi generi, ambiti e declinazioni con l’obiettivo di incontrare il gusto dei clienti, di far vivere loro esperienze e di offrire un nuovo palco agli artisti emergenti e non.

Per seguire settimanalmente gli eventi in programma, basterà visitare il sito www.tdlemon900.it, mentre per qualsiasi informazione, è attiva la casella di posta info@tdlemon900.it.

In allegato foto di Andrea Biagioni