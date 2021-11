TC Garfagnana vince ancora nel limitato 3.4

CASTELNUOVO GARFAGNANA – Nuova vittoria per la squadra maschile del Tennis Club Garfagnana impegnata nel campionato Limitato 3.4 ed anche stavolta con un netto 3 a 0. Avversario di turno, sui campi in terra rossa del circolo di Castelnuovo, il TC Ponsacco B che non ha mai impensierito gli atleti del presidente Moreno Guidi.

Vittorie agevoli nei singolari per Fabio Biagioni (classifica 3.4) che ha battuto Andrea Gasperini (3.5) per 6-0 6-1 e per Alessandro Bonaldi (anche lui 3.4) che ha concesso pochi giochi (6-1 6-2) a Matteo Martellacci (classifica 4.1). Anche il doppio con la coppia Bonaldi-Del Vaso ha visto la vittoria dei gialloblù in due set. Sabato impegno a Villafranca. Prima vittoria per la squadra femminile impegnata in Quarta Categoria nella terza giornata del torneo. Stavolta le ragazze gialloblù sono riuscite a sconfiggere la Polisportiva Curiel grazie ai punti conquistati in singolare. Lodovica Micchi (classificata 4.1) ha sconfitto la sua avversaria (Simona Bigazzi, 4.2) per 6-2 6-0, mentre Giuly Santino (4.6) ha sovvertito il pronostico regalando il punto della vittoria contro Alba Mannucci (4.4) per 6-4 6-2. Battaglia nel doppio per Jessica Gemignani e Simona Boni sconfitte al supertiebreak 7-6 3-6 10-5. Domenica decisiva trasferta per il girone contro la Polisportiva I’Giglio. Battuta d’arresto invece per la squadra A maschile sconfitta in casa dal CT Cerbaia per 2 a 1.

Il numero uno della squadra, Mickey Gualtieri (4.1) si è arreso al pari classifica Pietro Nerigian per 6-4 6-2, mentre Andrea Moscardini (4.1) ha riportato il match in parità superando Andrea Parri (4.3) per 6-3 6-2. Il doppio decisivo, disputato da Simone Baiocchi e Roberto Suffredini, è stato purtroppo a senso unico e aggiudicato dagli ospiti col punteggio di 6-0 6-2. Anche qui la sfida di domenica a Prato sarà importante per il passaggio del turno.

Ko anche la squadra B che stavolta però mette a segno il primo punto. Nicola Pennacchi (4.3) infatti ha vinto il suo singolare poi la sconfitta di Matteo Bernardi (4.NC) ha portato la coppia a giocarsi il doppio decisivo dove gli atleti del TC Marina di Massa hanno avuto la meglio. Ultimo impegno doenica prossima in casa contro il Cosmopolitan Tennis Tirrenia per cercare di chiudere con una vittoria. Perde anche per la squadra femminile che partecipa al torneo Lady Dodo sconfitta per 3 a 0 in casa del TC DR24 Vamos di San Cassiano. Michela Andreucci si è arresa alla sua avversaria per 6-4 6-3, mentre Linda Guidi è uscita sconfitta per 6-0 6-2. Maggior equilibrio nel doppio dove Chiara Rossi ed Elena Casotti hanno sfiorato il colpaccio cedendo solo al supertiebreak 6-4 2-6 10-5.