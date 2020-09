Tavolo sul trasporto pubblico in vista dell’apertura delle scuole

Tavolo sul trasporto pubblico in vista dell’apertura delle scuole

INFORMAZIONE, RICOGNIZIONE DEGLI ORARI E UN TAVOLO PERIODICO: I TRE

ELEMENTI FONDAMENTALI PER LA RIPARTENZA IN SICUREZZA DEL TPL SCOLASTICO

Ricognizione degli orari. Un’informazione capillare sia sui mezzi, sia nelle scuole. Un tavolo

periodico per verificare le eventuali criticità. Questi sono i tre punti fondamentali da attuare

nelle prossime settimane, emersi dalla riunione che si è svolta ieri (mercoledì 9 settembre), in

Prefettura, convocata dal Prefetto di Lucca, Francesco Esposito, per fare il punto della

situazione sul trasporto pubblico relativamente all’inizio della scuola e alla quale hanno preso

parte il presidente della Provincia, Luca Menesini, l’architetto Francesca Lazzari, dirigente

della Provincia responsabile del settore Tpl, la dirigente dell’Ufficio Scolastico, Donatella

Buonriposi, i rappresentanti di Ctt Nord e quelli di Trenitalia e RFI.

Dal confronto è emerso che Ctt Nord, con il coordinamento della Provincia, ha già provveduto

a raddoppiare le corse ritenute maggiormente ‘a rischio affollamento’, grazie alla

dotazione di ulteriori 28 bus, rispetto a quelli già in forza alla flotta lucchese. In sostanza,

sono state previste delle corse ‘bis’ laddove si sia verificato – sulla base dei dati degli anni

scorsi – che vi è una maggiore affluenza di utenti.

Questo dato, comunque, deve essere verificato una volta che la scuola avrà preso il via e che

si sarà visto il reale utilizzo del trasporto pubblico: resta infatti l’incognita legata alla maggiore

disponibilità dei genitori ad accompagnare i figli a scuola, possibilità agevolata dal lavoro agile,

ma anche una possibile contrazione nell’uso dei mezzi pubblici, per una maggiore cautela

ingenerata da presunti rischi di diffusione del Covid-19 che potrebbe incidere negativamente

sui flussi. Fattori, questi che, però, potrebbero far sì che la ridotta capienza dovuta alla

normativa anti-Covid – che già allo stato attuale dovrebbe essere in buona parte compensata

proprio dal raddoppio di alcune corse – non si presenti come una forte criticità all’indomani

dell’inizio dell’anno scolastico.

La Provincia, per voce del presidente Menesini, ha comunicato che, oltre al monitoraggio

delle corse, si sta muovendo su due fronti distinti: da una parte ha avanzato alle scuole di

sua competenza la richiesta dell’indicazione di un referente per istituto che possa

tempestivamente avvisare l’ente di Palazzo Ducale di eventuali criticità o problematiche legate

a questo delicato ambito. La stessa richiesta è stata avanzata anche alle amministrazioni

comunali, in modo da poter intercettare in tempi brevissimi le eventuali necessità del territorio.

Dall’altra parte, affiderà l’incarico a una società che avrà il compito di fornire personale per il

controllo sia alle fermate sia sui mezzi affinché non vi siano assembramenti e per dare le

necessarie informazioni affinché il servizio sia utilizzato nel modo più efficiente possibile.

Controlli saranno comunque effettuati anche dalle Forze di Polizia dello Stato e dalle Polizie

Municipali, come già convenuto in una precedente riunione convocata dalla Prefettura.

Trenitalia ha illustrato i provvedimenti già adottati per far fronte alla ripartenza e, cioè, una

vettura aggiuntiva su buona parte dei treni; una corretta e puntuale informazione sui

mezzi dei comportamenti da tenere; eventuali servizi sostitutivi a mezzo bus sulla tratta

Lucca – Castelnuovo di Garfagnana, qualora i treni presentino un flusso di utenti superiore

alla capienza concessa; informazioni anche nelle stazioni, affinché non si creino situazioni

di sovraffollamento; intensificazione dei controlli sui vagoni e sanificazione

straordinaria per tutti i treni circolanti.

La dirigente dell’Ufficio Scolastico, Donatella Buonriposi ha sottolineato come sia

possibile che nei primissimi giorni si crei qualche disservizio. Per questo motivo sarà necessario

che l’azienda CCT Nord acquisisca gli orari aggiornati degli istituti scolastici e che mantenga un

costante monitoraggio per adeguare progressivamente l’organizzazione del servizio. Anche la

scuola, infatti, avrà una programmazione più flessibile rispetto al passato, prevedendo

orari di entrata e uscita non più rigidi, che in alcuni istituti potranno essere scanditi a fasce

orarie.

Il Prefetto Esposito ha preso atto delle misure organizzative messe in campo dai soggetti

gestori del trasporto pubblico e dagli altri Enti interessati e ha posto l’accento sul fatto che la

flessibilità, in un momento come quello attuale, è fondamentale per riuscire a far fronte a una

situazione completamente nuova, che dovrà plasmarsi strada facendo. Per questa ragione, ha

chiesto che il tavolo si riunisca nuovamente tra una decina di giorni, al fine di verificare

come è andato l’avvio della scuola e quali correttivi eventualmente apportare in caso di

problematiche. Indispensabile è anche l’informazione sia alle famiglie, sia agli studenti e

questa deve passare attraverso tutti i canali possibili: dagli avvisi sui mezzi, ai depliant

informativi alle famiglie, nelle scuole e sui siti istituzionali, fino ovviamente agli avvisi alle

fermate.

«L’obiettivo è una partenza in sicurezza – ha dichiarato il Prefetto – per la quale è necessario

un monitoraggio continuo della situazione, specie nei primi giorni di scuola in cui gli orari non

sono ancora definitivi. Abbiamo chiesto ai gestori un impegno importante per garantire un

servizio adeguato all’osservanza delle norme anticovid. Abbiamo promosso un costante

raccordo tra i gestori del trasporto pubblico e la scuola per orientare il più possibile il servizio

di trasporto sugli orari scolastici. Ora bisogna curare bene e in modo capillare l’informazione

all’utenza, dedicando attenzione soprattutto alla popolazione scolastica per evitare

assembramenti alle fermate e a bordo dei mezzi di trasporto. Ho fiducia nei nostri ragazzi e

sono sicuro che ancora una volta sapranno tenere comportamenti responsabili».