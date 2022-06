Ieri, domenica 5 giugno, i nostri Esordienti Fair Play 2009 hanno alzato al cielo il titolo di Campioni d’Italia vincendo il quadrangolare contro Varesina, Giorgione e Real CesareaLa società Amaranto e tutto il mondo Tau si congratulano con i ragazzi e lo staff per l’importante traguardo raggiunto

Nello stesso weekend è andato in scena anche il primo turno delle fasi nazionali, sia per gli Allievi che per i Giovanissimi Elite. Gli Allievi 2005 di mister Gabriel Pucci hanno battuto l’Athletic Albaro per 2 a 0 grazie alla doppietta di Zani, mentre i Giovanissimi 2007 di mister Federico Gandini hanno battuto, sempre l’Athletic Albaro, per 8 a 0 con le reti di Brio (2), D’Ulivo (3), Franchi, Nesti e Capitanini

Grazie alle vittorie in questa prima fase, il Tau Calcio riposerà nel prossimo turno di mercoledì 8 giugno e scenderà nuovamente in campo domenica 12, affrontando rispettivamente: il Calcio Zola Pedrosa, per gli Allievi, e il Rimini Football Club per i Giovanissimi. Di seguito vi ricordiamo il regolamento delle finali nazionali