I Giovanissimi Eite 2007 sono campioni Regionali!

“Ora testa alle finali. Sarà un orgoglio rappresentare la Toscana, e sono convinto che lo staff e i ragazzi faranno il massimo per affrontare questo bellissimo percorso.

Per me è la prima esperienza perché l’ultimo campionato regionale vinto era con under 16 che non prevede la fase nazionale. Come ho detto ai ragazzi ora godiamoci il momento e poi penseremo ad affrontare una gara alla volta con la gioia e la determinazione che ci ha contraddistinto fino a qui”.