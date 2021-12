L’analisi del mister Marco Vannini

“Abbiamo onorato al meglio la manifestazione, giocando e comportandoci in maniera egregia in campo, rispettanto lo spirito del torneo che è il “Fair Play”. Abbiamo sbagliato una partita, quella contro il Real Cesarea, subendo la loro fisicità ma ci può stare. Le due partite successive i ragazzi hanno avuto una bella reazione e siamo riusciti a vincerle entrambe. Sono molto soddisfatto perchè è stata sicuramente una giornata di crescita per la squadra. Stiamo facendo un bel percorso ma questo deve essere l’ennesimo punto di partenza e non un punto di arrivo”.