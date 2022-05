“La vivo in modo sereno, avendo il privilegio di allenare per questa società ho avuto la possibilità di giocare sempre per il titolo in palio. A volte è andata bene, a volte purtroppo no, ma questo è lo sport. Sicuramente sono tutte esperienze che mi hanno arricchito e che nel mondo dilettantistico non tutti hanno la possibilità di giocarsi. Seppur il titolo italiano perso sia ancora una ferita aperta, adesso per me e lo staff, che da sempre con grande impegno e qualità mi sta accompagnando, non è un pensiero che ci può distrarre”.