Tasse, decennio pesante per le famiglie: la pressione fiscale è salita di 46 miliardi – di Massimo Tarabella

Negli ultimi dieci anni, anche per effetto della pandemia, la pressione fiscale sulle famiglie ha ridotto il loro potere d’acquisto. Se il Prodotto interno lordo è salito di 2,8 miliardi, la pressione fiscale è cresciuta di 46 miliardi. Questo il dato assoluto elaborato dal Consiglio e dalla Fondazione nazionali dei commercialisti, il quale sottolinea che solo a causa della pandemia, “333.000 famiglie, il 20% in più rispetto al 2019”, sono entrate nell’area della povertà assoluta, mentre il peso dei tributi è rimasto sostanzialmente uguale. Il reddito medio dal 2003 al 2018 si è fortemente ridotto perdendo in termini reali l’8,3% del suo valore, e nel contempo è incrementato il divario Nord-Sud (+1,6%), arrivando a raggiungere i -478 euro al mese. Nelle aree in cui prevale il reddito da lavoro autonomo, la crisi ha colpito ancora più duramente: la perdita in termini reali è stata pari al 28,4%. Nel Mezzogiorno la spesa mensile media di una famiglia nel 2020 è risultata pari al 75,2%, rispetto ad una che vive nelle regioni settentrionali: 1.898 contro 2.525 euro. Appare, «evidente» – conclude il dossier dei Commercialisti – come i nuclei della Penisola su cui grava il peso dell’Irpef, abbiano pagato e continuano a pagare un conto salatissimo per gli squilibri macroeconomici e di finanza pubblica del nostro Paese dato che «la principale imposta italiana (Irpef), comprese le addizionali locali, nel 2020 ha raggiunto il livello di 191 miliardi, pari all’11,6% del Pil».