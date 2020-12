TASSE: AUTOCELEBRAZIONE SMEMORATA DELLA MAGGIORANZA

Quando si parla di tasse, concessioni e tributi comunali, Mallegni e i soci del centrodestra si autocelebrano e vaneggiano di fantomaticheriduzioni che in realtà non hanno mai attuato negli ultimi cinque anni del loro governo a Pietrasanta. Lo fanno forse per mettere le mani avanti in vista di prossimi aumenti ? Speriamo di no, e noi in ogni caso ci opporremo vista la difficile situazione attuale di cittadini ed imprese che acausa della pandemia Covid non possono essere gravati di ulteriori aumenti più o meno nascosti.In ogni caso, va ristabilita la realtà dei fatti perché Mallegni dice cose non vere: è stato proprio lui e tutto il centrodestra Lega compresa, ad aumentare e non di poco le tariffe comunali sull’uso dei centri civici e degli impianti sportivi, le concessioni sul suolo pubblico,

i diritti di segreteriae gli oneri di urbanizzazione.Èstato proprio lui che a Pietrasanta non ha tolto la Tasi sulle seconde abitazioni, istituitaper compensare i proprietari di prime case di basso valore catastale, quando il Governo nazionale a guida Pd ha abolito la tassa sulla prima casa.Èstato proprio lui ad aumentare le tariffe della sosta a pagamento e ad aumentarne gli stalli sul territorio.Ed il suo degno successore Giovannetti, che sta disseminando autovelox su tutto il territorio per fare cassa, dovrebbe ricordarsi che la piccola riduzione della Tari, di cui sempre si vanta, è stata ottenuta solo grazie all’eliminazione del servizio di raccolta porta a porta del verde.

Il senatore Mallegni si dovrebbe invece ricordare che In realtà sono stati proprio i governi a guida PD che hanno consentito ai cittadini di Pietrasanta di uscire dalla situazione di predissesto in cui lui stesso aveva costretto il Comune con crediti non esigibili e debiti fuori bilancio, dilatando i tempi di pagamento a trenta anni.Ribadiamo dunque che Mallegni,Giovannetti,il centrodestra e la Lega non hanno alcun merito acquisito sul tema della riduzione della pressione tributaria locale che possano vantare per giustificare eventuali aumenti.

Partito Democratico di Pietrasanta