TARIP ALTOPASCIO, CONTINUA LA DISTRIBUZIONE DEI SACCHI GRIGI RFID

TARIP ALTOPASCIO, CONTINUA LA DISTRIBUZIONE DEI SACCHI GRIGI RFID: NUOVI ORARI ALL’UFFICIO TRIBUTI E NUOVI APPUNTAMENTI NELLE FRAZIONI

Prossimi appuntamenti nelle frazioni: il 18 novembre a Chimenti e il 25 novembre a Spianate

Altopascio, 11 novembre 2023 – Continua ad Altopascio la distribuzione dei nuovi sacchi grigi del non riciclabile dotati di codice Rfid, necessari per dare avvio – a gennaio 2024 – alla fase di sperimentazione di Tarip, il tributo puntuale dei rifiuti. in vista della fase di sperimentazione della Tarip (Tributo puntuale dei rifiuti) ad Altopascio. La sperimentazione durerà un anno, così da consentire, da una parte, ai cittadini e alle utenze non domestiche di prendere le misure con la novità, abituarsi al nuovo sistema di calcolo e conferimento del non riciclabile e, dall’altra, all’amministrazione comunale e ad Ascit di apportare eventuali correzioni, introducendo le novità in modo graduale e agevole per tutti.

Si amplia la possibilità di ritirare i nuovi sacchetti all’Ufficio tributi, in via Cavour 64: oltre ai giorni di lunedì (dalle 8.30 alle 13.30) e di giovedì (dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 17.30), si aggiunge ora anche il sabato, sempre dalle 8.30 alle 13.30.

Nuovi appuntamenti con la distribuzione anche nelle frazioni: in particolare sabato 18 novembre ci sarà distribuzione in parallelo a Chimenti (scuola dell’infanzia, via Romana, 85) e a Spianate (scuola primaria, piazza San Michele), dalle 9 alle 13. A Spianate si torna poi sabato 25 novembre, sempre alla scuola primaria, con lo stesso orario e di nuovo il 16 dicembre, ma all’asilo nido Primo Volo (dalle 9 alle 13). È poi la volta di Marginone, sabato 2 dicembre, in piazza Matteotti (scuola primaria), dalle 9 alle 13; sabato 9 dicembre a Badia Pozzeveri (scuola primaria, via IV Novembre) dalle 9 alle 13.

I sacchetti potranno essere ritirati dall’intestatario dell’utenza Tari presentando un documento di identità o un suo delegato/a, purché provvisto di una delega firmata e di una copia del documento d’identità proprio e del delegante.

CONTATTI. Per chiarimenti e ulteriori informazioni: Ascit, via San Cristoforo, 82, Lammari, 0583.436311, www.ascit.it; Ufficio tributi – Comune di Altopascio, via Cavour, 74, 0583. 240353, www.comune.altopascio. lu.it, Staff del sindaco: 377.3594051. Per sapere sempre dove conferire i rifiuti è possibile scaricare gratuitamente l’app Riciclarlo per una corretta raccolta differenziata. Per segnalare rifiuti abbandonati c’è il servizio Acchiapparifiuti: basta un messaggio di Whatsapp al numero 348.6001346 con indicato comune, oggetto abbandonato e indirizzo preciso.