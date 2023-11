TARIP ALTOPASCIO, CONTINUA LA DISTRIBUZIONE DEI NUOVI SACCHI GRIGI

Prossimi appuntamenti nelle frazioni: il 25 novembre a Spianate

Altopascio, 23 novembre 2023 – Continua la distribuzione dei nuovi sacchetti grigi del non riciclabile con codice Rfid in vista della fase di sperimentazione della Tarip (Tributo puntuale dei rifiuti) ad Altopascio. Il periodo di sperimentazione, della durata di un anno, prenderà il via a gennaio 2024, permettendo ai cittadini di conoscere e abituarsi al nuovo sistema di conferimento del rifiuto indifferenziato e all’amministrazione e ad Ascit di apportare eventuali correzioni, introducendo le novità in modo graduale e agevole.

Il prossimo appuntamento per ritirare i sacchetti è sabato 25 novembre alla scuola primaria di Spianate, in piazza S. Michele, 1, dalle 9 alle 13. È inoltre sempre possibile ritirare i nuovi sacchi grigi anche all’ufficio tributi del Comune di Altopascio (via Cavour 64), il lunedì dalle 8.30 alle 13.30, il giovedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30. I sacchetti potranno essere ritirati dall’intestatario dell’utenza Tari presentando un documento di identità o un suo delegato/a, purché provvisto di una delega firmata e di una copia del documento d’identità proprio e del delegante.