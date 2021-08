TARIFFE TARI 2021: STANZIAITI 150MILA EURO PER SOSTENERE PRIVATI E IMPRESE

BORGO A MOZZANO, 31 luglio 2021 – Tariffe Tari, nuovo centro di raccolta di Socciglia e novità introdotte nel regolamento urbanistico per gestire al meglio i tanti lavori di ristrutturazione favoriti dagli incentivi governativi: questi i principali argomenti discussi questa mattina, sabato 31 luglio, durante il consiglio comunale a Borgo a Mozzano.

TARIFFE TARI. Con il passaggio ad ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, è stato necessario ricalcolare le tariffe della Tari 2021. Per questo motivo, infatti, il pagamento è slittato dal 31 luglio al 30 SETTEMBRE . Anche quest’anno, comunque, il pagamento potrà essere effettuato in un’unica tranche o attraverso tre rate, con scadenza 30 settembre, 31 ottobre e 30 novembre.

L’applicazione del modello stabilito da ARERA ha comportato la rimodulazione delle tariffe, lasciando sostanzialmente invariate le cifre: il nuovo metodo, soprattutto per quanto riguarda le utenze domestiche, prende maggiormente in considerazione il numero dei residenti all’interno dell’abitazione, rispetto ai metri quadrati della stessa. Nella stragrande maggioranza dei casi , dunque, il conto da pagare resterà in linea con quello dello scorso anno.

Per sostenere i cittadini, l’amministrazione comunale ha già previsto due strumenti che serviranno a coprire i costi della tariffa dei rifiuti: per le utenze domestiche sono stati stanziati 30mila euro che saranno assegnati, sulla base dell’ISEE familiare, ai cittadini che faranno domanda; per quanto riguarda le utenze non domestiche, invece, saranno destinati altri 120mila euro per abbattere le tariffe a quelle attività che hanno subito chiusure o cali di fatturato a causa del lockdown, con riduzioni previste fino al 60 per cento della parte fissa.