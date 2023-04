Taric: la giunta dà il via libera alle tariffe 2023

Via libera da parte della giunta alla delibera che definisce le tariffe della Taric per il 2023 e che dovrà essere approvata dal consiglio comunale nei prossimi giorni per divenire operativa.

Le nuove tariffe sono il risultato combinato di due fattori: da una parte infatti, e questo riguarda in particolare le attività economiche, termina il periodo caratterizzato dall’abbattimento delle tariffe legate all’emergenza Covid, e dall’altra si registra l’incremento di 800.000 euro della spesa del Piano economico finanziario di Sistema Ambiente, approvato ad aprile del 2022 dalla passata amministrazione comunale.

Per questi motivi subiranno aumenti rispetto al 2019, l’anno pre-Covid, sia le tariffe non domestiche, sia quelle domestiche, ma queste ultime fanno registrare alcune diminuzioni rispetto allo scorso anno.

“L’amministrazione comunale – spiegano gli assessori alle finanze Moreno Bruni e all’ambiente Cristina Consani – si è dovuta confrontare con una situazione praticamente ingessata. Il Piano economico finanziario di Sistema Ambiente, approvato alla fine della precedente consiliatura, non poteva per legge essere modificato quest’anno e la fine dell’emergenza Covid, decretata a marzo del 2022, avrebbe dovuto essere registrata fin dall’anno scorso anche nell’applicazione della Taric, riportando tutte le utenze non domestiche sullo stesso piano. Ci impegniamo quindi a monitorare l’andamento dell’applicazione della Taric nei prossimi mesi, per arrivare a settembre e fare il punto della situazione con le categorie, come già concordato in un precedente incontro: la nostra intenzione è di aprire un tavolo di confronto per discutere delle nuove tariffe e di eventuali modifiche da apportare. Tutto questo, in vista dell’approvazione del nuovo Pef nel 2024, dove potremo incidere in maniera diretta e arrivare così ad applicare alcune diminuzioni mirate”

