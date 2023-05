Tari 2023 – Altopascio: facciamo un po’ di chiarezza

In questi giorni stanno arrivando a casa le bollette dell’acconto Tari 2023, a cui farà seguito il saldo, che arriverà in autunno, come sempre.

UTENZE DOMESTICHE: aumenti per la Tari? La risposta è: NO!

Ciò che è cambiato rispetto all’anno scorso è la ripartizione delle percentuali tra acconto e saldo.

Ovvero: fino all’anno scorso il 60 per cento della bolletta era calcolata con l’acconto, mentre il restante 40 per il saldo.

Da quest’anno, la ripartizione è così gestita: 80 per cento della tariffa come acconto e il restante 20 per cento al saldo.

Questo cosa significa? Che se si comparano gli acconti 2023 con quelli 2022 sembrerà di aver ricevuto una bolletta più alta, ma leggendo la bolletta stessa sarà facile vedere come in realtà è solo l’acconto ad essere più alto, essendo già calcolato in bolletta l’80 per cento del totale. Questo significa che quando le utenze domestiche riceveranno il saldo, si troveranno un importo più basso rispetto a quanto hanno pagato l’anno scorso per il saldo.

Facendo il calcolo e il raffronto sul totale, si può vedere come la tariffa sia rimasta pressoché invariata tra 2022 e 2023. Per le utenze domestiche si tratta di variazioni veramente minime, di pochissimi euro.