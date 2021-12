TAPPINO TOUR CAMPIONE D’ITALIA: I COMPLIMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

TAPPINO TOUR CAMPIONE D’ITALIA: I COMPLIMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

La meravigliosa squadra del Tappino Tour di Piano di Mommio quest’anno ha fatto il grande slam vincendo tutto quello che era possibile vincere:

Giro d’Italia su 14 tappe, Campionato Italiano in gara unica, Gran fondo di Asti e Campionato a squadre regionali dove ha rappresentato la Toscana.

I complimenti dell’Amministrazione comunale alla squadra e al mister Giuseppe Maggi, più noto come il “Bimbo” per il sesto titolo italiano che conferma il livello raggiunto dal gruppo in questi anni.

“Un onore avere a Massarosa i campioni italiani di questa divertente disciplina – commenta la Sindaca Simona Barsotti – un’occasione per portare il nostro Comune in giro per l’Italia e promuoverne le eccellenze”.

“Una realtà che esiste oramai da anni, che è nata, da un gruppo di amici, letteralmente per gioco e da Piano di Mommio ha girato l’Italia a suon di vittorie – commenta il vice-sindaco Damasco Rosi – un bel gruppo che si diverte e fa divertire promuovendo anche molte iniziative sul territorio, non solo a Massarosa ma anche nell’intera Versilia”.

“Lo sport è uno strumento fondamentale per socializzare e stare insieme – commenta l’assessore allo sport Lucio Lucchesi – la realtà del tappino può e deve servire da esempio”