Tantissimi applausi, a conclusione degli spettacoli e anche a scena aperta, hanno accolto entrambe le recite (venerdì 28 e domenica 30 gennaio) di MANON LESCAUT, il nuovo allestimento lirico del Teatro del Giglio coprodotto con molti importanti teatri lirici nazionali, che già da questa settimana è in tournée in Emilia Romagna, dove toccherà i teatri di Modena, Ravenna e Rimini, e che in ottobre è atteso per otto recite al Teatro Lirico di Cagliari, per proseguire poi tra gennaio e febbraio 2023 con nuove rappresentazioni a Ferrara e Pisa.

A conclusione dello spettacolo di domenica, l’amministrazione comunale e il Teatro del Giglio hanno voluto ringraziare e salutare il Maestro Aldo Tarabella, condividendo con il pubblico in sala questo momento. «Con questo riconoscimento – ha affermato il sindaco Alessandro Tambellini – abbiamo voluto ringraziare il maestro Tarabella per l’entusiasmo che ha messo in questi anni di conduzione della direzione artistica del Teatro del Giglio, anni importanti in cui ha unito le sue grandi doti umane e la sua passione alle capacità di pensare e organizzare una fitta rete di rapporti e collaborazioni nazionali e locali che hanno rafforzato il nome di Lucca e del suo Teatro fra le città italiane ed europee della musica.»