‘NATALE E’ FESTA A CAPANNORI’: TANTIGLI EVENTI IN PROGRAMMA SUL TERRITORIO PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE

Presepi, concerti, mercatini, fiere, feste della Befana.

Evento ufficiale di apertura l’accensione dell’albero di Natale in piazza Aldo Moro l’8 dicembre

Particolarmente ricco di iniziative quest’anno il calendario delle iniziative legate al Natale a Capannori. In programma sul territorio ci sono presepi, concerti, mercatini, fiere, feste della Befana e tante altre iniziative, tra cui molte dedicate ai più piccoli. Numerosi gli eventi natalizi che compongono il calendario unico degli eventi ‘Natale è festa a Capannori’ promosso dal Comune in collaborazione con i centri commerciali naturali e le associazioni del territorio. L’evento ufficiale di apertura del cartellone natalizio sarà l’accensione dell’albero di Natale in piazza Aldo Moro, davanti alla sede comunale, in programma giovedì 8 dicembre, alle ore 17.30, con mondine e vin brulè per tutti i partecipanti.

“Quest’anno dopo il periodo pandemico anche gli eventi natalizi tornano ad essere numerosi e ad interessare tutto il territorio comunale grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale, centri commerciali naturali e associazioni, che insieme hanno dato vita ad un calendario unico degli eventi per festeggiare al meglio questo suggestivo periodo dell’anno -affermano l’assessore al commercio, Serena Frediani e l’assessore alla cultura Francesco Cecchetti -. Il cartellone, che vede come importante evento di apertura l’accensione dell’albero di Natale in piazza Aldo Moro che rappresenta l’albero natalizio di tutta la comunità, ha al centro le tradizioni con i presepi e le feste dell’Epifania, ma propone anche molti appuntamenti culturali, tra cui numerosi concerti, e iniziative rivolte ai più piccoli, oltre a mercatini natalizi e fiere in varie frazioni” .

Molti i presepi da visitare allestiti nelle chiese e in altre location dell’area nord (Valgiano, Tofori, San Pietro a Marcigliano, Marlia) oltre allo storico presepe vivente di Ruota.

Vari i mercatini di Natale dove trovare originali oggetti per i regali natalizi in programma a Verciano (3, 4, 8, 10, 11 dicembre), alla Fattoria di Petrognano (3 dicembre), a Capannori centro (17 e 18 dicembre). Ci saranno anche mercatini del riuso: a Capannori (piazza Aldo Moro) l’8 dicembre ci sarà ‘Soffitte in piazza’, a Lammari l’11 dicembre è in programma ‘…Di mano in mano’. Accanto a questi le importanti fiere di Colle di Compito (8 dicembre) e di Capannori Centro (18 dicembre).

Il programma prevede inoltre tanti altri eventi, tra cui numerosi concerti nelle pievi e nelle chiese con repertori di musica sacra e non solo, un intero fine settimana di festa a Capannori Centro ‘Natale a Capannori’ (17 e 18 dicembre) con tanti appuntamenti tra cui, oltre ai mercatini natalizi e alla fiera, la Casa di Babbo Natale, ‘Pompieropoli’, spettacoli, musica e iniziative rivolte ai bambini.

Altro appuntamento tradizionale delle festività natalizie è quello della Befana, con canti e consegna dei doni nei paesi. Tra le inizative in programma ‘La befana per le vie del paese’ (5 gennaio) a Camigliano, Segromigno in Monte, Valgiano, San Gennaro, Guamo, Tassignano, Ruota), la festa della Befana ad Artèmisia (6 gennaio), ‘Arriva la Befana’ alla Rsa ‘Don Alberto Gori’ di Marlia (5 gennaio) e la ‘Passeggiata tra i presepi (6 gennaio) da Tofori a San Pietro a Marcigliano.

Il programma completo degli eventi 2022:

PRESEPI:

Giovedì 8 dicembre-venerdì 6 gennaio

Carraia, Parezzana, Toringo

‘Marginette illuminate’

con allestimento presepe in legno alla marginetta all’incrocio con Via della Chiesa di Parezzana

Gam ‘Il Faro’

Giovedì 8 dicembre-venerdì 6 gennaio

Mercato di Marlia (visibile dall’esterno)

‘Presepe sotto le stelle’

Comitato rionale Santa Caterina

Giovedì 8 dicembre-domenica 8 gennaio

Aperto i festivi: ore 10.00-12.30-14.30-19.00. Sabato ore 15.00-18.00. Natale ore 10-12.30-16.00-19.00.Dal 27/12 al 5/1 ore 15.00-18.00. Befana: orario continuato.

Chiesa di San Quirico in Petroio, Valgiano

’Presepe di Valgiano’

Associazione Valle di Giano

Giovedì 8 dicembre-domenica 8 gennaio ore 15-18 prefestivi e festivi

(Aperto su appuntamento tel. 349 /7972753)

Chiesa di Tofori

‘Presepe artistico di Tofori’

Gruppo parrocchiale di Tofori

Lunedì 26 dicembre, domenica 1, venerdì 6, domenica 8 gennaio ore 14.30-18.00

Chiesa di San Pietro a Marcigliano

‘Presepe di S.Pietro a Marcigliano’

Associazione PerSanPietro

Lunedì 26 dicembre ore 13.00

Ruota

Presepe vivente di Ruota

Associazione Presepe Vivente di Ruota 1990

(In caso di maltempo si svolgerà il 6 gennaio alle ore 13.00)

CONCERTI:

Giovedì 8 dicembre ore 17.00

Pieve di Marlia

‘Concerto dell’Immacolata.Insieme verso il Natale’

Corale Santa Cecilia, Filarmonica di Marlia ‘A.Catalani’

Domenica 11 dicembre ore 16.00

Oratorio ‘Alfredo Pacini’, Capannori

‘Note di Natale con ‘I Diamante’

Anteas Piana Est, Anteas Lucca, Fnp Cisl Pensionati

Domenica 11 dicembre ore 18.00

Chiesa parrocchiale di Guamo

‘Musica per l’Immacolata’-Concerto di arie sacre e spirituali

Accademia per la voce artistica Kalliope

Domenica 11 dicembre ore 18.00

Pieve di Lammari

‘Concerto di Natale’

Corale ‘A.Catalani’, Lammari

Domenica 11 dicembre ore 17.30

Chiesa di San Pietro a Marcigliano

‘Natale a San Pietro’

Coro San Pietro, Coro Puntaccapo

Associazione PerSanPietro, Coro S.Pietro

Domenica 18 dicembre ore 17.30

Chiesa parrocchiale di Colle di Compito

‘Concerto di Natale’

Filarmonica ‘G.Puccini’ di Colle di Compito, Corale ‘Domenico Pucci’ di San Ginese di Compito

Domenica 18 dicembre ore 17.00

Chiesa di San Francesco, Lucca

‘Concerto di Natale’

Filarmonica ‘Gaetano Luporini’ di San Gennaro, ospite speciale Karima

Giovedì 22 dicembre ore 21.30

Chiesa parrocchiale di San Ginese di Compito

‘Concerto di Natale’

Filarmonica ‘G.Puccini’ di Colle di Compito, Corale ‘Domenico Pucci’ di San Ginese di Compito

Lunedì 26 dicembre ore 16.30

Pieve di Segromigno in Monte

‘Concerto di Santo Stefano’

Filarmonica ‘G.Puccini’ di Segromigno in Monte

Venerdì 6 gennaio ore 21.00

Pieve di Capannori

‘Concerto per l’Epifania’-Tra musica sacra e natalizia

Accademia della voce artistica Kalliope

Sabato 7 gennaio ore 21.00

Chiesa parrocchiale di Camigliano

‘Intorno al presepe’

Corale ‘G.Puccini’ di Camigliano

MERCATINI, FIERE, EVENTI

Sabato 3 dicembre ore 11.00-18.00

Fattoria di Petrograno

‘Bazar di Natale a Petrognano’

Mercatini di Natale, laboratori per bambini, laboratorio delle candele, teatrino “Il pane”, vin brulè, punto ristoro

Fattoria di Petrognano e Orto dei Bruchi

Sabato 3, domenica 4, giovedì 8, sabato 10, domenica 11 dicembre. Prefestivo dalle ore 14.00, festivo dalle ore 10.00

Verciano

‘PreGustando il Natale Arte Sapore & Co’

Mercatini natalizi, area enogastronomica

Associazione Comitato Crescita Sociale di Verciano

Giovedì 8, venerdì 9, sabato 10, domenica 11, sabato 17, domenica 18 dicembre ore 9.30-21.00

Villa Reale , Marlia

‘Magico Natale’

(evento a pagamento)

Villa Reale di Marlia

Giovedì 8 dicembre

Colle di Compito

Fiera di Colle di Compito

Giovedì 8 dicembre ore 17.30

Piazza Aldo Moro, Capannori

‘Accensione Albero di Natale’

Mondine e vin brulè

Giovedì 8 dicembre

Piazza Aldo Moro, Capannori

Soffitte in Piazza-Speciale Natale

Associazione Per Lammari

Sabato 10, domenica 11 dicembre ore 14.00-17.30

Sede della Misericordia Santa Gemma Galgani, via Stradone, Camigliano

‘La magica casa di Babbo Natale’

Misericordia Santa Gemma Galgani

Domenica 11 dicembre

Lammari, Viale Europa, parcheggio Centro Commerciale Masini

‘Mercatino “… Di mano in mano’

Associazione culturale Pinocchio 3000

Giovedì 15 dicembre ore 16.30

Centro per le famiglie Piccola Artèmisia, Capannori

‘Coccole di Natale’

Letture e laboratorio per bambini 2-5 anni

Sabato 17, domenica 18 dicembre (sabato dalle ore 14.30, domenica dalle ore 8)

Capannori Centro

’Natale a Capannori’

Mercatini di Natale, Casa di Babbo Natale, Pompieropoli, musica, spettacoli e intrattenimento per bambini.

Sabato 17 dicembre- giovedì 5 gennaio

Museo Athena, Capannori

Mostra “Il Natale nella tradizione’

Associazione Culturale Ponte

Domenica 18 dicembre

Via Carlo Piaggia, Capannori

‘Fiera di Capannori’

Confcommercio Lucca

Domenica 18 dicembre ore 15.30

Rsa ”Don Alberto Gori’, Marlia

‘Tombolata’

Capannori Servizi, Gruppo Acpa

Lunedì 19 dicembre ore 17.00

Biblioteca ’G.Ungaretti’, Polo Culturale Artèmisia, Tassignano

‘Origami di Natale’

Letture e laboratorio per bambini 6-9 anni

Venerdì 6 gennaio ore 10.30

Rsa ‘Don Alberto Gori’, Marlia

‘Carissimo Babbo Natale’

consegna dei regali

Associazione Telia, Ridolina

Domenica 8 gennaio ore 16.00

Rsa ‘Don Alberto Gori’, Marlia

‘Arrivo dei Re Magi’

Capannori Servizi, Gruppo Acpa

LA BEFANA

Giovedì 5 gennaio ore 20.00

Camigliano, Segromigno in Monte, Valgiano, San Gennaro, Guamo, Tassignano, Ruota

‘La Befana per le vie del paese’

Comunità di Camigliano, comunità di Segromigno in Monte, Associazione Valle di Giano, Donatori di sangue ‘Fratres’ di San Gennaro, Associazione ‘La Sorgente’, Centro culturale Tassignano, Associazione Presepe Vivente di Ruota 1990

Giovedì 5 gennaio ore 14.00

Rsa ‘Don Alberto Gori’, Marlia

‘Arriva la Befana’

Capannori Servizi, Gruppo Acpa

Venerdì 6 gennaio ore 15.00

Polo Culturale Artèmisia, Tassignano

Festa della Befana

Animazione per famiglie

Centro Culturale Tassignano

Venerdì 6 gennaio ore 15.00-18.00

Passeggiata tra i presepi

Da Tofori a S.Pietro a Marcigliano

A S.Andrea in Caprile, ore 15.00 stand gastronomico ‘Le dolcezze natalizie’. Alle ore 16.00 arrivo della Befana.