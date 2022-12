Lucca, 18 dicembre 2022 – Tanti familiari di donatori di organi e tessuti hanno partecipato oggi (domenica 18 dicembre) alla Messa celebrata all’ospedale “San Luca” di Lucca e dedicata in particolare a loro, come ringraziamento per un straordinario gesto che ha offerto a persone in difficoltà una nuova e fondamentale occasione e una migliore qualità della vita.

La Messa è stata officiata da padre Giampaolo Salotti, parroco dell’ospedale di Lucca, il quale ha ricordato l’importanza di “vivere la fratellanza e la solidarietà” e ha ringraziato l’attuale responsabile dell’equipe di Coordinamento donazioni di Lucca Giuliana Puccetti insieme alla responsabile infermieristica Simonetta Lo Conte e alla referente per Castelnuovo e Barga Dalila Ascareggi, per molti anni apprezzata responsabile di questa attività anche a Lucca.

La tradizionale celebrazione è stata organizzata dal Coordinamento donazione organi e tessuti dell’ambito territoriale di Lucca dell’Azienda USL Toscana nord ovest insieme al consiglio pastorale del “San Luca” ed all’AIDO di Lucca e ha visto la partecipazione anche del Coro di Camigliano diretto dal maestro Luigi Della Maggiora.

Il messaggio che è stato trasmesso anche quest’anno a tutti i presenti è quello della condivisione e del concetto di Dono nel suo senso più ampio: regalare il proprio sorriso e aiuto, e perfino una parte di se stessi, a chi ne ha veramente bisogno”.

In allegato alcune immagini della Messa di oggi all’ospedale “San Luca”

