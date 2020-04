Tanti controlli a Pescia per gli spostamenti non consentiti, 22 sanzioni in dieci giorni

Giurlani “La polizia municipale sta facendo un gran lavoro”

Nel corso del question time del primo martedì del mese (l’altro è il terzo) che vede gli amministratori pesciatini rispondere alle domande dei cittadini, il sindaco di Pescia Oreste Giurlani ha trattato il tema dei controlli contro gli indebiti spostamenti durante questa fase di quarantena collettiva.

Delle trentuno domande pervenute e trattate durante questo appuntamento, che viene proposto in diretta streaming sul sito istituzionale dell’ente, molte riguardavano gli spostamenti all’interno del territorio comunale, giudicate da molti cittadini troppo elevate rispetto al consentito e alle reali esigenze primarie delle persone.

Giurlani ha riportato i dati dell’attività della polizia municipale negli ultimi dieci giorni, ricordando che gli agenti hanno lavorato in macchina, a piedi, sul bus e anche in stazione, dove sono state fatte le verifiche.

In questo lasso di tempo sono state utilizzate 43 pattuglie per un totale di 352 ore di servizio , sia in divisa che in borghese, controllando 326 persone, 117 attività produttive, 226 veicoli in transito, elevando 22 sanzioni con importi da 400 euro e 533 euro, differenza che dipende dall’utilizzo o meno di un veicolo per lo spostamento. Oltre a questo gli agenti hanno diffuso, attraverso gli altoparlanti, messaggi di rispetto delle normative vigenti.

“Come ho detto nella diretta del question time e nelle dirette che ogni giorni, di solito intorno alle 13 e alle 19 sulla pagina facebook Oreste Giurlani Sindaco – ha spiegato il primo cittadino pesciatino- ringrazio la polizia municipale per lo straordinario impegno e la qualità del loro lavoro. Noi abbiamo cercato fino da subito di sensibilizzare le persone a stare in casa, fornendo servizi e assistenza in questa chiave, ma c’è bisogno di controlli e le forze dell’ordine tutte lo stanno facendo alla grande. Il resto lo deve fare il senso di civiltà di tutti noi”.