Tanta gente in piazza San Martino per salutare il 2020

Piazza San Martino stracolma per il saluto al 2020. Una vera e propria folla ha scelto così di attendere l’arrivo del nuovo anno alla festa organizzata da comune di Lucca e associazione Don Franco Baroni con il palco allestito davanti alla cattedrale lucchese. Sono stati il gruppo dei Fotonika ed il dj Federico Avanzati a far ballare il pubblico in attesa del conto alla rovescia per l’addio al 2019 e il benvenuto al 2020. 18 minuti dopo la mezzanotte poi, nuovo conto alla rovescia il tradizionale capodanno lucchese, quello calcolato sul meridiano di Lucca. Al termine del brindisi è stato annunciato il nome del vincitore del riconoscimento “Lucchese dell’anno” che è andato allo scrittore Stefano Tofani. La giuria ha ritenuto di premiare Tofani per la sua produzione letteraria e per il suo impegno nelle tematiche della disabilità.

Sul palco insieme alla presentatrice Emanuela Gennai, ad attendere l’arrivo del nuovo anno, anche il sindaco Tambellini e l’Arcivescovo Paolo Giulietti. La serata si è conclusa, sempre in musica, intorno alle 2 con l’appuntamento al prossimo anno, per continuare la tradizione di attendere in piazza l’arrivo del nuovo anno.