tamponi rapidi Covid, si potranno fare alla Farmacia Comunale

Tamponi antigenici rapidi nasali Covid alla Farmacia Comunale di Pietrasanta

Il nuovo servizio sarà attivato a partire dalla prossima settimana grazie all’allestimento di un gazebo nell’area esterna adiacente ai locali della Farmacia nell’area Conad sulla via Aurelia. Ad annunciarlo è il Consiglio di Amministrazione dell’azienda speciale farmaceutica presieduto da Gianluca Duranti e composto da Claudia Tartarelli e Valerio Biagi. “La carenza di spazi non ci permetteva di garantire questo servizio all’interno dei locali. Per questa ragione, per andare incontro alle tante richieste che arrivate in queste settimane da parte dei cittadini, abbiamo optato per una soluzione esterna con l’allestimento di un presidio autonomo che ci permetterà di garantire questo servizio.

Il gazebo sarà diviso in due spazi: uno per la pratica del tampone ed uno per l’attesa salvaguardando così la privacy. – spiega Duranti a nome del consiglio

– Per far fronte a questo nuovo impegno abbiamo individuato due figure professionali aggiuntive, al personale già in organico, che saranno a disposizione dei pazienti inizialmente alcuni giorni la settimana, e poi con l’aumento delle richieste, anche il sabato e la domenica. Il servizio sarà su prenotazione”. L’impegno quotidiano della Farmacia Comunale è nei numeri con il rilascio, in appena 46 giorni, di 2.600 green pass: “parliamo di 46 cittadini ogni giorno che sono entrati nella Farmacia per fasi stampare il green pass a cui dobbiamo aggiungere una media di 700 prenotano Cup al mese. Con i tamponi rapidi la Farmacia Comunale di Pietrasanta chiude il cerchio nel continuare dare a risposte ai suoi concittadini”. Il presidente dell’azienda speciale farmaceutica ringraziare l’amministrazione comunale così come il direttore della Farmacia, Marcello Pierucci e la direttrice, Rita Biliotti.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina ufficiale www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts