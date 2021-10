Tamponi in farmacia: si allarga in Versilia il servizio

PIETRASANTA – Da due settimane, ovvero dall’introduzione del Green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro, sta crescendo il numero di farmacie, comunali e private, che eseguono tamponi rapidi per ottenere il certificato verde.

A Viareggio le principali farmacie hanno agende piene fino a dicembre.

Molti lavoratori, che non si sono voluti o potuti vaccinare, hanno infatti prenotato i test rapidi ogni due giorni, tre volte a settimana, fino a fine anno. Si arriva a fare anche cento tamponi in un giorno. Un ritmo ampiamente previsto e ormai stabilizzato che ha indotto anche chi non era attrezzato a farlo.

Ad esempio la farmacia comunale di Pietrasanta, tra le poche pubbliche in Versilia che ancora non lo facevano, su pressione di diverse parti politiche e prima ancora dei cittadini, ha deciso avviare il servizio.

Si va completando così il quadro delle farmacie tra pubbliche e private che offrono il servizio, a pagamento. Il prezzo dei test antigenici rapidi nasali, nelle farmacie convenzionate ai prezzi calmierati, è di 8 euro per gli under 18 e 15 euro per gli adulti.

