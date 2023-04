Tampon tax Altopascio: “la riduzione dell’Iva è legge nazionale dal 2022.

Tampon tax Altopascio: “la riduzione dell’Iva è legge nazionale dal 2022. I consiglieri di opposizione farebbero bene a informarsi”

Intervento del presidente della Farmacia comunale Altopascio, Roberto Marchetti

Altopascio, 22 aprile 2023 – Tampon Tax ad Altopascio: “increduli di fronte alle dichiarazioni dei consiglieri comunali di minoranza. Lasciamo da parte le strumentalizzazioni”. A dirlo è il presidente della Farmacia comunale di Altopascio, Roberto Marchetti. “In queste dichiarazioni si parla di annunci fasulli in merito all’iniziativa contro la cosiddetta Tampon Tax da parte della Farmacia Comunale di Altopascio – spiega -. Quando, nel mese di aprile 2021, abbiamo attivato lo sconto sui prezzi degli assorbenti femminili, in modo da compensare IVA del 22%, il nostro intervento si è inserito in una campagna di sensibilizzazione nei confronti del Governo volta propria a ridurre questa ingiusta tassazione che colpiva i prodotti essenziali per l’igiene femminile. Dico “colpiva” perché oggi questa discriminazione è stata contenuta, in linea con molti paesi europei e, dopo un passaggio al 10%, con la legge di Bilancio 2023 l’aliquota è stata portata al 5%, non solo sugli assorbenti ma anche sui pannolini per l’infanzia. E l’intervento è stato spiegato dalla stessa Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in una conferenza stampa successiva all’approvazione del testo del DDL di Bilancio 2023”.

“Un risultato che è frutto anche dell’impegno simile al nostro di altre farmacie toscane come le comunali di Viareggio e Firenze – continua Marchetti insieme al sindaco D’Ambrosio -. Abbiamo partecipato anche alla tappa lucchese del “Tampon Tax Tour” nell’agosto 2021, finalizzato alla raccolta delle firme degli amministratori locali sul manifesto contro la tassa sugli assorbenti, sottoscritto in quell’occasione da altri Comuni della provincia di Lucca e dall’amministrazione provinciale stessa”.

“Peccato che i consiglieri comunali di minoranza non si siano mai sentiti o visti, almeno da quando sono stato nominato Presidente della Farmacia a fine 2016, in merito alle tante nostre iniziative – aggiunge Marchetti -. Dall’orario continuato ai defibrillatori installati sul territorio; dalle giornate per la raccolta del farmaco al sostegno ai progetti delle associazioni del territorio; dall’incremento degli utili al socio pubblico ai cartelli per la sicurezza stradale fino al progetto psicologo in farmacia, alla gestione dell’emergenza sanitaria e così via. Per tutti questi motivi invito i consiglieri di opposizione a fare il loro lavoro politico con maggiore attenzione, magari confrontandosi anche con il sottoscritto e con le nostre farmaciste prima di esternare pensieri privi di fondamento e arrecare danno a una realtà virtuosa che tutti i giorni si occupa della salute e del benessere dei cittadini”.