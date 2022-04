Tambellini: “VerdeMura e Lucca Collezionando, promozione della città attraverso la cultura”

VerdeMura e Lucca Collezionando, nonostante il maltempo, hanno raccolto un notevole successo e rappresentano bene l’impegno della mia amministrazione per la promozione della città attraverso la cultura. Al termine dei miei dieci anni da sindaco esprimo soddisfazione per il percorso che questi eventi hanno compiuto, rappresentando in ambiti differenti, assieme a Lucca Comics & Games e Murabilia, la città in Italia e nel Mondo. Abbiamo voluto fondare la società partecipata Lucca Crea proprio per dare una forte continuità a questo indirizzo. Voglio ringraziare, attraverso la presidente Francesca Fazzi e il direttore Emanuele Vietina, tutti gli staff degli eventi di Lucca Crea che hanno lavorato ininterrottamente in questi anni per consolidare i risultati raggiunti, senza perdersi mai d’animo, nemmeno quando le chiusure illimitate dell’emergenza sanitaria ci avevano consegnato all’incertezza più cupa. VerdeMura e Collezionando sono finalmente ripartite. Questa è la Lucca che vogliamo per il futuro: una comunità bella e accogliente che produce e divulga cultura e lascia qualcosa di sé, qualcosa di immateriale ma di estremamente durevole, nella memoria di chi la visita.

Il sindaco

Alessandro Tambellini