Tambellini: “Avanti con il nuovo piano rifiuti annunciato dall’assessora Monni, finalmente una strategia ai massimi livelli tecnologici ed ecosostenibili per la trasformazione dei rifiuti indifferenziati in Toscana”

Ho apprezzato molto l’annuncio di una nuova strategia lungimirante e ai massimi livelli tecnologici per la trasformazione dei rifiuti indifferenziati. Come promesso dal presidente Giani, l’assessora all’ambiente Monia Monni ha annunciato che viene definitivamente abbandonata la strada degli inceneritori a favore della più sicura e innovativa tecnologia Css adottata in molti dei più avanzati paesi del mondo, a basse emissioni di co2 e che produce idrogeno, metanolo e vetro, tutto vendibile e reinseribile nelle catene energetiche e produttive. Si tratta di una vera rivoluzione capace di mettere fine a un annoso problema per la nostra regione che sta facendo molto con i suoi enti locali per portare ai massimi livelli la raccolta differenziata. Voglio sottolineare come anche la scelta di pubblicare un bando anziché indicare dall’alto dove realizzare i nuovi impianti debba essere apprezzata proprio perché viene incontro ai territori e al sistema produttivo.

Il sindaco Alessandro Tambellini

