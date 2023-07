Taglio del nastro per la nuova sede della Croce Rossa di Lucca

LUCCA – Inaugurata la struttura a due piani in via Carlo Piaggia: situato a poca distanza dal centro storico, l’immobile dispone di 23 stanze tra ambulatori, sale convegni e aule dedicate ai corsi.

Taglio del nastro per la nuova sede del comitato della Croce Rossa di Lucca che, dopo anni, ha lasciato definitivamente la sua “casa” in Piazzale Don Baroni. Situato in via Carlo Piaggia a poca distanza dal centro storico, l’immobile dispone di 23 stanze tra ambulatori, sale convegni, aule per corsi e altri ambienti polifunzionali. All’esterno, un ampio spazio per ospitare il parco mezzi dell’associazione di volontariato, che conta tre ambulanze, tre mezzi attrezzati, sei auto e un camion destinato alle maxi emergenze.



420 i volontari ad oggi impegnati nel comitato lucchese, presente sul territorio del 1886. A loro si affiancano oltre 700 soci sostenitori, numerose infermiere volontarie – meglio conosciute come Crocerossine – che, insieme al corpo militare, sono da sempre impiegate non solo nei teatri di guerra, ma anche in emergenze e missioni umanitarie. Fiore all’occhiello del comitato il gruppo dei Giovani Cri, che si dedica principalmente alle campagne di sensibilizzazione: tra queste la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, la donazione di sangue, ma anche la lotta alle discriminazioni e l’educazione stradale dedicata ai più piccini.