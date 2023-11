TAGLIO DEL NASTRO PER LA MOSTRA ‘ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO… UNA VOLTA’. SABATO 11 NOVEMBRE AL MUSEO ATHENA

TAGLIO DEL NASTRO PER LA MOSTRA ‘ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO… UNA VOLTA’. SABATO 11 NOVEMBRE AL MUSEO ATHENA

Sabato 11 novembre, alle ore 17.30, al Museo Athena di via Carlo Piaggia, a Capannori, sarà inaugurata la mostra ‘Illuminazione e riscaldamento …una volta’ organizzata dall’associazione Culturale Ponte in collaborazione con il Comune. Con questa esposizione, che mostra oggetti di vita contadina della raccolta Ponte, l’associazione inizia a trattare tematiche legate al mondo contadino che non riguardano strumenti di lavoro, bensì oggetti di vita quotidiana. In questo caso quelli legati all’illuminazione e al riscaldamento utilizzati nel passato. Un tempo dal freddo ci si riparava male e così dal buio e dalle tenebre e sono state studiate alcune soluzioni, anche minimali ma efficaci, per poter ovviare e poter sopportare i disagi relativi. Alcune di queste potranno essere ammirate al Museo Athena a partire da sabato prossimo e fino al 23 novembre.