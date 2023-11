Tagliatelle con la farina di castagne condite con un ragù a base di porcini e salsiccia.

Procedimento per la sfoglia

Mescolare la farina di castagne a quella di tipo 00 e aggiungere un pizzico di sale. Disporla a fontana sul piano di lavoro e unire al centro le uova. Sbattere le uova con una forchetta e incorporare la farina fino a ottenere un composto abbastanza corposo. A questo punto lavoralo con le mani per qualche minuto e una volta ottenuta una pasta liscia ed elastica lasciar riposare per 10 o 15 minuti.

Tagliare la pasta in tanti pezzetti e lavorarli, uno ad uno, con il mattarello o con la macchina per la pasta fino a ottenere una sfoglia sottile. Tagliare a strisce larghe almeno 1,5 cm. Aprirle e stenderle su un panno asciutto.

Lessarle in abbondante acqua salata.

Procedimento per il ragù

Versare in una casseruola un po’ d’olio e rosolarvi la salsiccia sgranata. Prelevarlo con un mestolo forato e tenerla da parte.

Tritare finemente cipolla e aglio e farli appassire dolcemente nel fondo di cottura della salsiccia. Una volta appassiti, unire i funghi, alzare la fiamma e far emettere loro tutta l’acqua, soprattutto se si usano i funghi surgelati.

Rimettere la salsiccia nella casseruola, far insaporire per alcuni minuti, quindi aggiungere i pomodori, un po’ d’acqua, il sale e il peperoncino. Alzare la fiamma per far prendere il bollore, abbassarla di nuovo e far sobbollire il sugo per circa un’ora.