Tagliatelle alla boscaiola, primo piatto veloce e pieno di gusto!

Tagliatelle alla boscaiola, ricetta primo piatto di pasta semplice e gustoso, in cui le tagliatelle (o fettuccine, pappardelle, tagliolini) vengono condite con un sugo alla boscaiola davvero straordinario. Non sono altro che delle tagliatelle panna e funghi con l’aggiunta della salsiccia: da leccarsi i baffi!

Ho preparato le tagliatelle alla boscaiola secondo la ricetta tradizionale, come vengono preparate dalla mie parti e si trovano nei ristoranti di montagna della mia regione, quindi in bianco. Se non volete utilizzare la panna, ho preparato anche la Pasta alla boscaiola, con il pomodoro.

In autunno, nel periodo giusto, preparo le Tagliatelle con i funghi porcini, ma sono ottime anche con i finferli (gallinacci) o funghi misti o addirittura i funghi champignon, come per la Pasta funghi e salsiccia. Il sugo alla boscaiola si prepara in poco tempo e farà la gioia di tutta la famiglia. Come si può resistere alla pasta panna funghi e salsiccia? Ecco la ricetta delle Tagliatelle alla boscaiola. Se non sapete come cucinare le tagliatelle, questo è uno dei modi migliori!