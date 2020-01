TAGLIARINI AL TARTUFO DELLA GARFAGNANA

pochi sanno che in Garfagnana c’è il tartufo, è un prodotto molto delicato sia di profumo che di sapore, niente a che vedere con quelli di Volterra o del Piemonte che hanno profumo e sapore pungente.

insomma il tartufo della Garfagnana lo mangia anche chi non sopporta quel forte odore di gas, il risultato è un piatto delicatissimo.

pre ottenere 500 gr. di pas ta fresca prendere 350 gr di farina un pizzico di sale e le uova sufficienti ad impastare.



stendere la pasta non troppo fine, poi spolveratela di farina, arrotolatela e tagliatela con un coltello della larghezza desiderata (più fine per i tagliarini, più larga per le fettuccine o tagliatelle)

calatela in una pentola di acqua salata bollente, bastano 3 o 4 minuti poi è cotta, scolatela mettetela nel piatto conditela con del burro di qualità, parmigiano grattugiato o piccole scaglie, pepe macinato al momento e affettateci del tartufo della Garfagnana.



per i più raffinati si può mettere un nonnulla di noce moscata, ma attenzione deve essere un nonnulla o il piatto è rovinato.



l’importanza in questo piatto è anche la qualità del burro, o lo trovate di contadino o lo comprate senza badare a spese.



il vino da abbinare a questo piatto è sicuramente un pò difficile da scegliere, allora noi per non saper né leggere né scrivere serviremo un Vermentino di Luni (etichetta nera) o dello Chardonnet.

fonte ezio lucchesi